ضبط طائرة مسيّرة محمّلة بأسلحة داخل بلدة إسرائيلية على الحدود الأردنية

الفوضى على الحدود مستمرة: اليوم (الأربعاء) تم رصد طائرة مسيّرة تحمل سلاحاً طويلاً ومسدسين في منطقة بلدة نئوت هكيكار بالقرب من الحدود الإسرائيلية مع الأردن. تم العثور على الطائرة من قبل عامل أجنبي كان في المنطقة، الذي استدعى صاحب المكان - فقام بدوره باستدعاء قوات الأمن.

تم رصد الطائرة المسيّرة خلال جولة قام بها رئيس معهد ريفمان لتطوير النقب، حغاي رزنيقي في المنطقة، برفقة نساء من المجلس الإقليمي حيفيل إيلوت. وقد دُعي رزنقي من قبل رئيس المجلس لعرض التحديات الأمنية والديموغرافية في المنطقة.

ללא

رزنيك قال إن التداخل بين الجريمة الجنائية والإرهاب يفرض تغييراً في المفهوم: "رصاصة مخدرات التي تتحول إلى رصاصة بندقية لم تعد مشكلة للشرطة، بل تهديد استراتيجي. أعداؤنا يرون الحدود كحلقة ضعيفة، ويجب أن يكون ردنا مزدوجاً: إلى جانب الرد العسكري، يجب أن يكون هناك استيطان يهودي."

فقط قبل أكثر من شهر بقليل حذر رئيس شعبة الاستخبارات في الشرطة، تات-نتساف أوشري أبوكسيس، من أن الحديث يدور عن تهديد حقيقي. وقال في مناقشة بالكنيست"مرسلو الأسلحة بكميات تعادل كتائب كاملة في الجيش، يتم تهريبها إلى هنا بواسطة طائرات مسيرة يوميًا ".

27A

مؤخرًا أفاد مراسلنا العسكري ينون شالوم أن مروحية قتالية تم استدعاؤها لاعتراض طائرة مسيّرة كبيرة الحجم كانت في طريقها إلى الحدود المصرية لتهريب أسلحة إلى إسرائيل، فشلت في اعتراض الطائرة بسبب عطل تم اكتشافه في نظام المدفع.

بعد محاولة إطلاق النار، تمت محاولة إسقاط الطائرة المُسيّرة بوسيلة أخرى - لكنها فشلت أيضاً. مصادر في الجيش الإسرائيلي تدعي أن الحدث يتطلب اتخاذ قرارات سريعة في الميدان، وفي مروحية لم تكن في حالة استعداد للاعتراض. مصدر آخر يدعي أنه تم فتح تحقيق في السلاح لفهم سبب فشل الاعتراض.