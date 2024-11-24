إسرائيل تعلن العثور على جثمان الحاخام الإسرائيلي من منظمة حاباد الذي اختفت آثاره في الإمارات

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، صباح اليوم (الأحد)، العثور على جثمان مبعوث حاباد إلى الإمارات، الحاخام تسفي كوجين، المفقود منذ الخميس الماضي، كما جاء في الإعلان أن "البعثة الإسرائيلية في أبو ظبي كانت على اتصال بالعائلة منذ بداية الحدث وتستمر في مرافقتهم خلال أوقاتهم الصعبة. كما تم تحديث عائلته في إسرائيل".

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن مقتل :" تسفي كوجين هو حادث إرهابي إجرامي ومعاد للسامية، وستتحرك دولة إسرائيل بكل الوسائل وستقدم المجرمين المسؤولين عن مقتله إلى العدالة".

وكما ذكرنا، يشتبه في أن كوجين قد تم اختطافه من قبل خلية أوزبكية تعمل في خدمة إيران. وتمكنت الفرقة منذ ذلك الحين من الفرار إلى تركيا.

ولم يحضر كوجين، الذي كان في عداد المفقودين ليلة الخميس، لحضور الاجتماعات المقررة خلال النهار. وبعد عدم اتصاله، اتصلت زوجته بضابط أمن منزل حاباد. واتصلت منظمة "بيت حباد" كبات بالسلطات الإمارات وتم تحويل الحادثة إلى السلطات في إسرائيل لتحديثها.

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