ايران تصعد لهجتها وتهدد "الحرب يمكن أن تمتد إلى دول أبعد من دول الشرق الأوسط"

في تصعيد خطابي كبير، صعدت إيران لهجتها اليوم السبت فيما يتعلق بالنزاع المستمر بين إسرائيل والتنظيمات المسلحة الموالية لإيران. وحذرت طهران، عبر وزير خارجيتها عباس عراقجي، من احتمال توسع الصراع إلى ما هو أبعد من "منطقة الشرق الأوسط".

وحذر وزير الخارجية الإيرانية خلال كلمة على التلفزيون الرسمي، من أنه "على العالم أن يعلم أنه إذا امتدت الحرب فإن آثارها الضارة لن تقتصر على منطقة الشرق الأوسط فحسب"، مشيرا الى احتمال انتشار "انعدام الأمن وعدم الاستقرار إلى مناطق "بعيدة جدًا".

وجاءت كلمته بمناسبة مرور 40 يوما على اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله وشدد خلال الكلمة إن "ايران ستبقى دائما إلى جانب لبنان، المقاومة والشعوب الإسلامية- وإذا توسعت الحرب لن تقتصر فقط على غرب آسيا، انما يمكن أن تمتد إلى دول مختلفة في العالم. سلاح المقاومة هو دم نصر الله".

على صعيد متصل، نشرت وسائل الإعلام الإيرانية اليوم فيديو لقائد قائد فيلق قدس إسماعيل قآني ، خلال حضوره نفس الحدث وهو يتحدث مع عدد من المسؤولين، بينهم عباس عراقجي، ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف. حيث انتشرت شائعات كثيرة عن اختفاءه وعدم ظهوره جماهيريا، حيث ذكرت شائعات أنه تعاون مع إسرائيل أو قتل في بيروت.

كما نفت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم "الاتهامات الأمريكية المتكررة لتورط ايران بمحاولة لاغتيال شخصيات سياسية في الولايات المتحدة هي مؤامرة صهيونية".