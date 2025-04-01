طائرات تركية مسيّرة قرب إسرائيل - هل يتحقق تهديد أردوغان؟

قال مصدر استخباراتي غربي لقناة i24NEWS اليوم (الثلاثاء) إن تركيا تريد إخلاء قاعدة T4 في سوريا وتحويلها إلى قاعدة للطائرات بدون طيار.

تشهد العلاقات التركية السورية توطيدا في الآونة الأخيرة، بما في ذلك في المجال العسكري. يقول مصدر استخباراتي غربي لـ i24NEWS إن تركيا "تريد أن تصبح مزود الدفاع الجوي لسوريا، بما في ذلك من خلال التواجد في قاعدة T4 التي كانت نشطة في عهد نظام الأسد".

Omar HAJ KADOUR / AFP

وكانت قاعدة "تي فور" هدفا لعدة ضربات إسرائيلية في سوريا خلال الأسابيع الأخيرة. وقال مصدر أمني لـi24NEWS الليلة الماضية إن هدف الهجمات هو إرسال إشارة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع بأن إسرائيل لن تسمح بتقييد حرية عملها في الأجواء السورية.

وقال المصدر لـi24NEWS إن "تركيا مهتمة بتحويل قاعدة T4 إلى قاعدة للطائرات بدون طيار". وذكر موقع "ميدل إيست آي" اليوم، أنه سيتم نشر منظومة دفاع جوي من طراز "حصار" في قاعدة "تي فور" لتوفير غطاء جوي للقاعدة. وقال مصدر مطلع على التفاصيل تحدث للموقع: "بعد إنشاء النظام سيتم تجديد القاعدة وتوسيعها بالمرافق اللازمة". وأضاف المصدر أن القاعدة ستساعد تركيا على ترسيخ السيطرة الجوية على المنطقة ودعم جهودها في محاربة تنظيم داعش الذي لا يزال ينشط في سوريا.

بموازاة ذلك، أعرب مسؤول أمني، مساء أمس، خلال إفادة صحفية، عن قلقه إزاء احتمال سماح الحكومة السورية لتركيا بإنشاء قواعد عسكرية على أراضي البلاد. وأضاف المصدر أن "إنشاء قاعدة جوية تركية يعني انتهاكا لحرية عمل إسرائيل في سوريا. هذا تهديد محتمل ونحن نعارضه".