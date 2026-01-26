نجل الرئيس الإيراني يضغط لإنهاء حظر الإنترنت بعد موجة احتجاجات دامية

دعا يوسف بيزشكيان، مستشار الحكومة وابن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم إلى رفع القيود المفروضة على الإنترنت في البلاد، محذرًا من أن استمرار الحظر سيزيد الاستياء ويعمّق الفجوة بين الحكومة والشعب. وأوضح بيزشكيان أن نشر الصور والفيديوهات للانتفاضات التي قمعتها السلطات بالقوة “أمر سيتعين مواجهته عاجلًا أم آجلًا”، مؤكدًا أن محاولة تأجيل هذا الواقع لن تحل الأزمة.

ويأتي تصريح بيزشكيان في وقت تشهد فيه الحكومة صراعًا داخليًا حول استمرار الحظر، حيث يدعم الرئيس ووزير الاتصالات ساتر هاشمي رفع القيود، بينما يعارض علي لاريجاني، رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، هذه الخطوة.

وتشير تقارير حقوقية إلى سقوط عدة آلاف من القتلى بين المتظاهرين، بينهم أطفال، فيما لا يزال آلاف آخرون محتجزين. وأكد بيزشكيان أن أجهزة الأمن قد ارتكبت أخطاء خلال قمع الاحتجاجات، وأن أي تجاوزات يجب معالجتها، محذرًا من أن استمرار الحظر يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وتسببت قيود الإنترنت في خسائر اقتصادية كبيرة، حيث قالت منظمة التجارة الإيرانية إن الحظر يكلف نحو 20 مليون دولار يوميًا، بينما يعاني التجار والسائقون من صعوبة تنفيذ الأعمال بسبب توقف التوثيق الإلكتروني. كما شهدت الأسواق المالية انخفاضًا مستمرًا في أسعار الأسهم وانخفاض قيمة الريال الإيراني مقابل الدولار، ما يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت خلال الاحتجاجات.

وأكد محللون وصحفيون إيرانيون أن الأزمة لا تتعلق فقط بالأطراف الأجنبية، بل ترتبط أساسًا بفشل الحكومة في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 42% في الشهر الماضي، ما أدى إلى غضب شعبي واسع.