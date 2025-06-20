تقييم أمريكي: "اغتيال خامنئي لن ينهي البرنامج النووي"

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قال مسؤولون عسكريون متقاعدون لشبكة CNN اليوم (الجمعة) إن تصريح ترامب أمس بأنه سيقرر ما إذا كان سيهاجم إيران خلال أسبوعين كان محاولةً لخداع الإيرانيين ودفعهم إلى تخفيف حذرهم.

وقدّرت صحيفة نيويورك تايمز أن مثل هذا الهجوم لن يوقف البرنامج النووي، وكذلك اغتيال المرشد الأعلى خامنئي.

قال جيمس جيه. ستافريديس، أميرال بحري متقاعد وقائد سابق للقوات الأمريكية في أوروبا: "قد يكون هذا غطاءً لقرار هجوم فوري. قد تكون حيلة بالغة التعقيد لتهدئة الإيرانيين ودفعهم إلى الرضا عن أنفسهم". كما يُعفي هذا البيان ترامب من الالتزام بجدول زمني يمليه نتنياهو، الذي يضغط عليه لدخول المعركة بأسلحة لا تملكها إسرائيل.

حتى لو لم يكن هناك أي خداع هنا، فإن ترامب، بعرضه مخرجًا للإيرانيين، يسمح بتعزيز خياراته العسكرية - فخلال أسبوعين، سيسمح ذلك لحاملة طائرات أمريكية ثانية بالتمركز في المنطقة. وهذا من شأنه أن يمنح الولايات المتحدة فرصة أفضل للتعامل مع الرد الإيراني الحتمي.

ومن شأن هذا أيضاً أن يمنح إسرائيل مزيداً من الوقت لتدمير نظام الدفاع الجوي حول موقع فوردو للتخصيب وغيره من الأهداف النووية، وبالتالي تقليل المخاطر على القوات المهاجمة، إذا قرر ترامب في نهاية المطاف الانضمام إلى الحملة بالقوة العسكرية لبلاده.

يقول خبراء أمريكيون وأجانب إن إسرائيل تُعدّ منذ سنوات خياراتٍ مُختلفة لتدمير المواقع النووية. ويدرسون كيفية تعطيل إمدادات الكهرباء الهائلة اللازمة لتشغيل أنظمة أجهزة الطرد المركزي في قاعة التخصيب المدفونة تحت الجبل. ومن بين الخيارات التي ذكروها إدخال الماء بتيارٍ قوي، أو إتلاف التيار الكهربائي، مما قد يُعيق تشغيل الأجهزة الدقيقة التي تتطلب دورانًا بسرعات عالية.

في الوقت نفسه، انتقد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قرار إسرائيل شنّ أعمال عدائية بناءً على وثيقة صادرة عن منظمته. وقال في مقابلة مع شبكة CNN: "العمل العسكري، أيًا كان نوعه، هو قرار سياسي لا علاقة له بما نقوله". كما رفض غروسي مزاعم إيران بأن الوكالة قدّمت "رواية مضللة" حول برنامجها النووي، مؤكدًا أن المنظمة مستعدة "لمراقبة وتقييم الوضع عن كثب فيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية على المواقع النووية".

زعم غروسي أمس أن "الأدلة التي جمعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني لا تُشكل أساسًا لأي عمل عسكري". وأكد أنه لا يوجد ما يشير إلى "برنامج منهجي في إيران لإنتاج أسلحة نووية". وفي تصريحاته، أشار إلى تقارير تفيد بأن إسرائيل شنت ضربات عقب تقرير نُشر مؤخرًا، كشف أن إيران تُخصب اليورانيوم بمستوى أعلى من الدول الأخرى التي لا تخطط لتطوير أسلحة نووية. وبذلك، تدّعي إسرائيل أنها تنتهك التزاماتها بمنع انتشار هذا النوع من الأسلحة.

كما صرّح الرئيس الأمريكي ترامب هذا الأسبوع بأنه يعتقد أن إيران "قريبة جدًا" من امتلاك أسلحة نووية، مما قد يدفعها للانضمام إلى الضربات. ستحتاج إسرائيل إلى مساعدة أمريكية لتدمير الموقع النووي الإيراني في فوردو، لأنها الوحيدة التي تمتلك القنابل "الخارقة للتحصينات" القادرة على ضرب هدف تحت الأرض بفعالية على أعماق كهذه.

بعد بدء الهجوم الإسرائيلي، ادعى الجيش الإسرائيلي أنه قتل تسعة علماء نوويين إيرانيين. وأكدت إيران مقتل علماء نوويين، لكنها لم تحدد عددهم. وعندما سُئل عما إذا كان قلقًا بشأن العواقب المحتملة لهجوم أمريكي على فوردو، قال غروسي إن "الدبلوماسية هي السبيل للمضي قدمًا". وأضاف أن تدمير المفاعل لن يمنع البرنامج النووي: "يمكنك تدمير الهياكل المادية، لكن لا يمكنك تدمير المعرفة. لا يمكنك تدمير التقدم التكنولوجي، أي التقدم الذي تحققه أي دولة".