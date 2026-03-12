كارولين ليفات - المحاربة لدونالد ترامب التي غزت البيت الأبيض

في ظل التوتر الأمني الشديد وتحت ظلال الحرب مع إيران، تقف كارولين ليفات يوميًا في غرفة الإحاطة بالبيت الأبيض كواجهة رسمية لإدارة ترامب.

ليفات، التي وُلِدت في أغسطس 1997 في نيوهامبشر، تحمل لقب أصغر متحدثة باسم في تاريخ الولايات المتحدة، ولكن يبدو أن قصتها الشخصية وولائها المطلق للرئيس السابع والأربعين هما ما يجعلانها الشخصية الأكثر حديثاً في واشنطن في مارس 2026.

طريقها نحو القمة السياسية بدأ بعيدًا عن الأضواء الساطعة، في العمل في محل المثلجات العائلي في بلدة أتكينسون. بعد دراسة الإعلام والسياسة في جامعة سانت أنسلم، التحقت كمتدربة في البيت الأبيض خلال الولاية الأولى لترامب تحت المتحدثة كايلي ماكناني.

منذ ذلك الحين، أقلعت مسيرتها المهنية: عملت كمديرة اتصالات لعضوة الكونغرس أليس ستيفانيك، فازت في الانتخابات التمهيدية الجمهورية في نيو هامبشاير عام 2022، وفي نوفمبر 2024 عُيّنت رسمياً في منصبها الحالي.

ولاء ليفات لترامب يقترب من مفاهيم لم تُرَ من قبل في السياسة الأمريكية. في يوليو 2024، بعد أربعة أيام فقط من إنجاب طفلها البكر، ألغت ليفيت إجازة الأمومة وعادت للعمل الكامل. تم اتخاذ القرار وهي لا تزال في المستشفى، عندما شاهدت محاولة الاغتيال ضد ترامب في التجمع في باتلر. "الرئيس خاطر بحياته، لذا أنا أيضاً"، صرحت حينها.

تحت إدارتها، غرفة الإحاطة في البيت الأبيض تشهد تغييرًا تنظيميًا كبيرًا. ليفات فتحت الأبواب لصناع البودكاست ووسائل الإعلام البديلة، خطوة تثير انتقادات بين الصحفيين المخضرمين لكنها تحظى بدعم قاعدة ناخبي ترامب.

بالتوازي، تدير الإيجازات اليومية بشأن التوتر العسكري مع إيران، بينما تتبع نهجًا حازمًا وغير معتذر تجاه أسئلة وسائل الإعلام التقليدية.

إلى جانب أسلوبها الأنيق والراقي، ليست ليفات محصنة من الانتقادات. فهي تُتهم بتبنيها للخطاب المتطرف الذي يستخدمه ترامب، بما في ذلك التصريحات الدراماتيكية حول إيقاف شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة.

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت هدفًا للسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أثارت صورة مقربة لشفتيها في مجلة "فانيتي فير" شائعات حول علاجات تجميلية مفرطة، حيث ادعى متابعون أنها "تبدو في الخمسين من عمرها بجسد امرأة في الثامنة والعشرين".

على الرغم من الضجيج المحيط، تظل ليفات الصوت الأكثر تحديدًا المرتبط بالسياسة الأمريكية الحالية. بالنسبة لمؤيديها، فهي تمثل الحلم الأمريكي الجديد – أم شابة، رائدة أعمال ومحاربة سياسية. أما بالنسبة لمنتقديها، فهي دليل حي على التغيير المقلق الذي شهدته البيت الأبيض تحت حكم ترامب، حيث تسبق الولاءات الشخصية أي بروتوكول رسمي.