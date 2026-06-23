وثيقة استخباراتية: قطر بوابة إيران للالتفاف على العقوبات ودعم اقتصادي وعسكري متصاعد

كشفت وثيقة استخباراتية نُشرت في هيئة البث الإسرائيلية "كان" عن ما وصفته بدور قطر في مساعدة إيران على تجاوز العقوبات الدولية المفروضة عليها، من خلال قنوات اقتصادية وتجارية وطاقوية متعددة.

وبحسب ما ورد في الوثيقة، التي أعدتها جهة استخبارات أجنبية، فإن التعاون بين الدوحة وطهران شهد توسعًا ملحوظًا منذ عام 2018، لا سيما بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، حيث ارتفعت وتيرة التبادل التجاري بين البلدين عبر مسارات بحرية متنامية.

وتشير الوثيقة إلى أن قطر لعبت دورًا في تسهيل عمليات مرتبطة بتجميد أصول إيرانية، من بينها مبالغ مالية يُقدّر أنها جزء من تفاهمات مالية سابقة بين طهران وواشنطن، والتي لا تزال محل نقاش دولي.

كما تتطرق الوثيقة إلى تعاون في قطاع الطاقة، من بينها ترتيبات تتعلق بتبادل الكهرباء، إلى جانب اتهامات تتعلق بنقل مواد يُشتبه بأنها ذات استخدام مزدوج، يمكن أن تُستخدم في تطبيقات مدنية وعسكرية.

وتخلص الوثيقة إلى أن هذه الأنشطة، في حال ثبوتها، قد يكون لها تأثير على العقوبات الدولية المفروضة على إيران، وعلى التوازنات الأمنية في المنطقة، فيما لم يصدر تعليق رسمي من الجهات القطرية أو الإيرانية حول ما ورد في التقرير.