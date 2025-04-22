لماذا يحاول برلمانيون عراقيون منع أحمد الشرع من المشاركة بالقمة العربية؟

على خلفية دعوة الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع للمشاركة في أعمال القمة العربية في بغداد، خرجت دعوات عراقية لمنع الشرع من حضورها، وذلك وفقا لمذكرة مسرّبة كشفت عن تحركات في البرلمان العراقي لمنع "الشرع" من حضور القمة ، لمزيد من المعلومات في الفيديو المرفق.

ووفقا للصحافي من الجولان عطا فرحات :"الدعوة وفقا للبروتوكولات الرسمية، إلا أن المذكرة التي وقعها 50 عضو برلمان عراقي يرفضون خلالها حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد، خاصة وأن الشرع متهم بتفجيرات وقتل أبرياء في العراق خلال سنوات تواجده هناك وقبل اعتقاله، إضافة الى قيامه بأعمال مسلحة ضد الشعب العراقي، وهذه الاتهامات لازالت موجودة ضده"

وتابع فرحات "إضافة الى تزوير الشرع أوراق رسمية، فعندما خرج من العراق لم يخرج بأوراق ثبوتية، حيث أنه اعتقل بالبلاد منتحلا هوية مزورة، حيث قام بتزوير وثائق عراقية رسمية. كما أن هناك جزء كبير من الشعب العراقي يرفض تواجد قائد جبهة النصرة على الأراضي العراقية".