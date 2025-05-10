نداء عائلات الرهائن الإسرائيليين لدى حماس: "فرصة القرن في خطر الضياع"

حذرت عائلات الرهائن الإسرائيليين لدة حماس، في بيان، مساء اليوم السبت، من أن "إسرائيل على وشك تجربة 'فرصة القرن الضائعة'"، وأن "استراتيجية الحكومة معرضة لخطر الانهيار وتقودنا إلى هزيمة كاملة - سياسيا وأمنيا وأخلاقيا".

حث البيان حكومة نتنياهو على "تبني اتفاق إقليمي شامل من شأنه أن يحدث التغيير في الشرق الأوسط، وينهي الحرب، ويسمح بعودة الرهائن التسعة والخمسين، من الرجال والنساء"، وتابع"بالنسبة للعائلات، تعد هذه لحظة محورية لا يمكن التقليل من أهميتها التاريخية" وأفاد "يجب على كل مواطن أن يفهم الليلة أن إسرائيل ترتكب خطأ القرن"، معربين عن خشيتهم من أن "تضيع فرصة تاريخية بسبب عنادها في مواصلة الحرب والتخلي عن الرهائن".

ولم يتردد البيان في وصف موقف الحكومة الإسرائيلية، متهماً إياها بالتصرف "على نحو يتعارض مع سياسات الرئيس ترامب ومعارضاً تماماً للإرادة الساحقة للشعب الإسرائيلي". ويشير هذا التصريح من جانب الإدارة الأميركية إلى أن ضغوطاً دولية كبيرة تمارس على إسرائيل لقبول اتفاق شامل. وتدعو عائلات الرهائن الحكومة إلى "صنع التاريخ واختيار إنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن واغتنام هذه الفرصة الإقليمية التاريخية". ويكررون مطالبتهم للحكومة: "نفذوا إرادة الشعب فورًا. انهضوا إلى هذه اللحظة. أعيدوا جميع الرهائن - الأحياء لإعادة تأهيلهم والأموات لدفن كريم".

وخلص البيان إلى أن "عودة الرهائن شرطٌ أساسيٌّ للنصر والنهضة واستعادة ثقة الشعب بالحكومة. لا سبيل للمضي قدمًا إلاّ بإعادتهم، وسننهض من جديد".