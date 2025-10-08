تركيا تحاول إنقاذ حكومه الشرع بعرض وزارة الدفاع على العميد مناف طلاس

على خلفية التوتر بين حكومة دمشق وقسد خلال الأيام الأخيرة، زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني تركيا اليوم للاجتماع مع نظيره التركي فيدان هاكان، وناقشا عددا من المواضيع الهامة، لكن الملف هو ما تحدثت عنه تسريبات ذكرت أن تركيا تحاول الضغط لتعيين العميد مناف طلاس وزيرا للدفاع السوري.

الصحافي من الجولان عطا فرحات قال :"تمارس ضغوطات دولية على حكومة دمشق ، وأنقرة تدرك جيدا التغييرات التي تواجهها حكومة الشرع ، حاولت أنقرة خلال الأيام الأخيرة دفع عملية عسكرية للضغط على قسد حتى تخضع وتسليم سلاحها وأن تكون ضمن وزارة الدفاع السورية، لكن الأمر لم يفلح ولذلك تم إجراء اللقاء اليوم ، حيث أننا أمام محاولة ثانية لإنقاذ حكومة دمشق ، خلال اللقاء جرى الحديث عن عدة مواضيع هامة، لكن أهمها هو الطريقة التي ستقوم بها تركيا لإنقاذ حكومة الشرع التي باتت الدول الغربية والولايات المتحدة غير راضية عنها، وبناء على ذلك هناك تسريبات بأن العميد مناف طلاس يتواجد في تركيا منذ يوم أمس ، ولربما هناك لقاء بين الشيباني ومناف طلاس بحضور تركي.

وذكرت إحدى التسريبات إنه سيتم منح مناف طلاس منصب وزير دفاع للمرحلة القادمة في سوريا، وأنه هو الذي سيشكل الجيش السوري الجديد ومنظومة وزارة الدفاع الجديدة بصورة تختلف عما هي اليوم، مما يمنح حياة جديدة لحكومة الشرع التي بدأت تسقط، وتسعى تركيا لعملية دمج للمعارضة من الخارج حتى يكون حياة أطول لحكومة دمشق بعد أن رفضها الغرب بسبب فشلها في عدة مجالات إن كانت سياسية أو عسكرية. إذن في حال وافق العميد مناف طلاس أن يكون جزءا من الحكومة التي سيتم تشكيلها، يعني أن تركيا ستتمكن من منح حياة جديدة وأشهر قادمة لحكومة دمشق".