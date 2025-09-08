"سوريا نجحت بتوحيد الصف العربي … والعرب لا يريدون تكرار تجربة العراق"

قد يعجبك أيضًا -

على ضوء الدعم العربي الذي تتلقاه سوريا الجديدة أشار المحلل السياسي عمر الرداد الى أن "سوريا نجحت توحيد العرب وهم لا يريدون تكرار تجربة العراق". يمكن مشاهدة مداخلته كاملة.

وأشار الرداد خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي إلى :"أن الملف السوري نجح بتوحيد الصف العربي ، العرب بقيادة المملكة السعودية يبنون في سوريا مواقفهم ومقارباتهم على قاعدة هزيمة ايران التي استهدفت العالم السني وهي التي خلقت تلك الطائفية، وهزمت في سوريا ولبنان، ولا بد مشروع عربي بالحد الأدني بالتوافقات العربية ولا بد من دعم سوريا تؤمن بوحدة الأراضي السورية، جاء ذلك من وحي تجارب سابقة مثل العراق التي تركت لايران، وهم لا يريدون تكرار ذلك في سوريا"

الحلقة كاملة: