دعا رئيس الوزراء اأإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، الكابتن سميت ماتشهار ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لإيقاد شعلة احتفالية في مراسم عيد الاستقلال القادم لإسرائيل، وذلك خلال مكالمة فيديو مع الطيار الذي ساهم في إنقاذ الركاب بعد أن هاجمه مساعده ودفع طائرة "فلاي دبي" -التي كانت متجهة إلى تل أبيب- للدخول في وضع هبوط حاد.

وقال نتنياهو للكابتن ماتشهار: "أريد أن أدعوك أنت وصديقي العزيز، رئيس الوزراء ناريندرا مودي، لإيقاد شعلة احتفالية في عيد استقلالنا القادم". وأشار نتنياهو إلى أن هذا التكريم عادة ما يكون مخصصاً للمواطنين الإسرائيليين، لكن الإسرائيليين سيرحبون بمشاركة الكابتن.وأضاف: "أنت بطل حقيقي للشعبين الشجاعين في الهند وإسرائيل، وبطل للعالم أجمع".

وأشاد نتنياهو بشجاعة الكابتن وقدرته على "التحلي بالهدوء وحسن التصرف في ظروف مستحيلة"، مشيراً إلى أن كلاً من الطيار والركاب ساهموا في تجنب وقوع كارثة. قال: "لقد أنقذت الموقف. لقد أنقذت أرواحاً كثيرة".وتمنى نتنياهو لماشهار الشفاء التام وجدّد الدعوة قبل إنهاء المكالمة. وقال: "نأمل رؤيتك قريباً جداً في إسرائيل. أعتقد أن هذه ستكون زيارة تاريخية لا تُنسى".

وخلال المحادثة، روى ماتشهار تفاصيل هجوم مساعد الطيار عليه داخل قمرة القيادة، وكيف تمكن من فتح الباب رغم إصاباته، مما أتاح لمن هم في الخارج التدخل. وذكر ماتشهار أن مساعد الطيار كان يرغب في الصلاة، فالتفتَ هو -احتراماً لذلك- نحو مقدمة القمرة بدلاً من النظر إلى الخلف، وبعد دقائق قليلة شعر بضربة قوية على مؤخرة رأسه.

في البداية، ظن أن الطائرة تعرضت لأضرار جسيمة، لكنه أدرك أنه يتعرض لهجوم مع استمرار الضربات.وقال: "حينها أدركت أن الأمر لا يتعلق بالطائرة، بل بالشخص الآخر الذي كان معي في قمرة القيادة".وأوضح ماتشهار أن رؤيته تضررت بشدة وشعر بأن الطائرة تهبط بسرعة كبيرة؛ وقد نجح في فتح باب القمرة مرة واحدة، لكن المهاجم أغلقه مجدداً.وبينما كان ملقىً على أرضية القمرة، سمع صوت اندفاع هواء وصراخ أشخاص.وقال: "كانت لدي طاقة أخيرة للمقاومة؛ فقلت لنفسي: إن لم أفعل ذلك، فسأموت".

ودفع ماتشهار نفسه نحو الباب، وأمسك بالمقبض وفتحه، مما أتاح للأشخاص المنتظرين في الخارج التدخل.