إيران تبدأ أول مناوراتها البحرية منذ الحرب مع إسرائيل

قد يعجبك أيضًا -

أفادت قناة التلفزيون الرسمية أن إيران بدأت يوم الخميس أول مناوراتها العسكرية منذ انتهاء حرب الأيام الـ12 التي خاضتها ضد إسرائيل في يونيو. وتُجرى هذه المناورات، التي أُطلق عليها اسم "القدرة الدائمة 1404"، في خليج عمان والمحيط الهندي، حيث تطلق السفن الحربية الإيرانية صواريخ كروز وتنشر طائرات مسيرة لضرب أهداف في البحر.

على الرغم من أن مثل هذه المناورات تُجرى بانتظام، إلا أن لها بُعدًا خاصًا هذه المرة: فهي تهدف إلى إظهار قدرة طهران على الصمود بعد صراع شهد قيام إسرائيل بتدمير عدة أنظمة للدفاع الجوي، ومواقع نووية، وبُنى تحتية حساسة أخرى. لم تتعرض القوات المسلحة الإيرانية، وخاصة البحرية التي يبلغ قوامها حوالي 18 ألف رجل، لهجمات كبيرة أثناء المعارك.

منذ نهاية الحرب، تصر السلطات الإيرانية على قدرتها في الرد على أي "عدوان إسرائيلي". وأكد وزير الدفاع، العميد عزيز ناصرزاده، أنه تم نشر صواريخ جديدة وأن القوات المسلحة مستعدة لاستخدامها "بفعالية في مواجهة أي مغامرة عدائية".

بالتوازي مع ذلك، علّقت طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي كانت تراقب برنامجها النووي في الوقت الذي تقوم فيه إيران الآن بتخصيب اليورانيوم على مستوى يقترب من مستوى تصنيع الأسلحة. وقد حذرت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة من أنه في حال عدم التوصل إلى حل توافقي مرضٍ بحلول 31 أغسطس، فإنها ستفعّل آلية "سناب باك"، مما سيعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. وقد توجه مثل هذه الخطوة ضربة إضافية إلى الاقتصاد الإيراني الذي يعاني أصلاً من الاختناق بسبب العقوبات الأمريكية.