فريق كرة السلة البريطاني على الكراسي المتحركة يتجاهل النشيد الإسرائيلي

قد يعجبك أيضًا -

أدان الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم إدارة بعض لاعبي المنتخب البريطاني لكرة السلة على الكراسي المتحركة ظهورهم للنشيد الوطني الإسرائيلي بشكل واضح خلال مباراة في ألمانيا، ووصفه بأنه "غير محترم ومسيء للغاية"، مجادلًا بأنه لا ينبغي استخدام حدث رياضي دولي كمنصة سياسية.

وأثار تصرف الفريق البريطاني جدلا حادا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد به البعض باعتباره عملا تضامنيا مع غزة، بينما أدانه آخرون باعتباره انتهاكا خطيرا للروح الرياضية والاحترام بين الدول.

وكان قد نشب جدل حاد بعد أن . وقعت الحادثة، السبت المنصرم، في كولونيا خلال حفل افتتاح المباراة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم لكرة السلة على الكراسي المتحركة، وفقًا لصحيفة "التلغراف".

مع بدء عزف النغمات الأولى لنشيد "هاتيكفا"، أدار اللاعبون البريطانيون كراسيهم بعيدًا عن المنصة الرسمية وعلمي البلدين. وظلّ الجهاز الفني في مكانه، مما يوحي بأن هذه البادرة كانت من قِبَل اللاعبين أنفسهم.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، كان الهدف من هذا الإجراء الاحتجاج على الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، الذي شُنّ بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي قُتل فيها حوالي 1200 إسرائيلي على يد مسلحي حماس.