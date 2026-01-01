لم يحدد موعدًا نهائيًا: ترامب سيحاول تجريد حماس من سلاحها "بالاتفاق"

نشر أول : وسط ترقب الأخبار المتعلقة بالانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزامه بنزع سلاح حماس، وذكر أيضاً أنه سيمنحها فترة زمنية قصيرة لإنجاز المهمة. مع ذلك، أفاد المراسل السياسي للقناة العبرية غاي عزرئيل مساء اليوم (الخميس) أن ترامب لم يُقدّم إجابات قاطعة أو مواعيد محددة بشأن الموعد النهائي لنزع سلاح حماس.

أوضح الرئيس أنه من المتوقع أن يمنح المنظمة عدة أشهر لحل نفسها بالتراضي، قبل دراسة الخيارات العسكرية. وتعتزم إسرائيل الإصرار على نزع سلاح المنظمة بالكامل، ولن تكتفي بتسليمها بضعة صواريخ قديمة. إضافةً إلى ذلك، يتحدث الجيش الإسرائيلي عن 20 ألف عنصر في الجناح العسكري و60 ألف وحدة من الأسلحة الخفيفة.

مصادر استخباراتية في الجيش الإسرائيلي تدعي أيضًا أنه ليست لدى التنظيم أي نية حقيقية للتخلي عن سلاحه. هذه خطوة لا تتوافق مع الأجندة التي يقوم عليها التنظيم.

الافتراض هو أن حماس قد توافق على بعض المراحل المرتبطة بالمرحلة الثانية فقط لكي تعود ويستعيد قوته. مسؤولون أمنيون يحذرون أيضًا من الحفاظ المزعوم على الأنفاق الدفاعية، إخفاء جزء كبير من السلاح، والتضليل المنهجي أمام آلية الرقابة.