الكنيست يوافق على مبادرة لابيد لاعتماد خطة ترامب ذات الـ20 بندًا

أقرّت الهيئة العامة في الكنيست الإسرائيلي اليوم مقترحًا تقدّم به زعيم المعارضة يائير لابيد لاعتماد خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المكوّنة من 20 بندًا، في خطوة سياسية لافتة تمثل أول إجراء رسمي يتعلق بالخطة منذ طرحها.

وبموجب القرار، سيتم تحويل المقترح إلى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست لاستكمال المداولات ودراسة بنود الخطة بشكل معمّق.

لابيد: "الرئيس ترامب قدّم لإسرائيل خطة ساعدتها في أصعب ساعاتها"

وخلال النقاش، قال لابيد إن ما حدث كان "جهدًا ضخمًا من رئيس أمريكي ملتزم، حاول بصدق مساعدة إسرائيل في إحدى أكثر مراحلها صعوبة". وأضاف:"الرئيس ترامب وضع خطة، وناضل بكل قوته لدفعها. والكنيست بأكمله يعبّر عن امتنانه له على ما جلبته هذه الخطة من نتائج: عودة المخطوفين، وقف الحرب، والعودة إلى الحياة."

انتقاد لعدم طرح الخطة للتصويت سابقًا

ولفت لابيد إلى أنه لم يحدث حتى الآن أي تصويت رسمي على خطة ترامب، قائلاً:"لا في المجلس الوزاري المصغّر، ولا في الحكومة، ولا في لجنة الخارجية والأمن، ولا في الهيئة العامة للكنيست."وأكد أن إقرار مبادرته اليوم يعد أول خطوة رسمية تتخذها إسرائيل بشأن الخطة منذ الإعلان عنها.