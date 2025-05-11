بعد 43 عاما: إسرائيل تستعيد جثمان الجندي تسفي فيلدمان من سوريا

استعادت إسرائيل جثمان مقاتل سلاح المدرعات تسفي فيلدمان من سوريا. أعلن ذلك اليوم (الأحد) رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. قتل فيلدمان في معركة السلطان يعقوب في حزيران/يونيو 1982 خلال حرب لبنان الأولى، وظل في عداد المفقودين لعقود من الزمن. وعثر على جثمان فيلدمان في عملية خاصة نفذها الجيش الإسرائيلي والموساد.

وصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو شخصيا إلى منزل العائلة وأبلغهم بالعثور على جثمان تسفي فيلدمان.

أصدر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس بيانا قال فيه: "بعد 43 عاما من الترقب والأمل والجهد الدؤوب، عاد جثمان الرقيب أول تسفي فيلدمان، وهو مقاتل في الجيش الإسرائيلي مفقود منذ معركة السلطان يعقوب، إلى إسرائيل في نهاية عملية معقدة ومشتركة بين أفراد الموساد وجنود الجيش الإسرائيلي. في هذا الوقت العصيب، أتوجه بقلبي إلى عائلة فيلدمان، الذين عرفوا عقودًا من الألم وعدم اليقين والشوق. نحني رؤوسنا جميعا اليوم معهم".

وأضاف الوزير كاتس: "كما استعدنا زكريا باوميل واليوم أيضًا تسفي فيلدمان، فإننا نواصل الآن العمل بكل الطرق لإعادة الرقيب أول يهودا كاتس والقيام بواجبنا تجاهه وتجاه عائلته".