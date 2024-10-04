الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس منظومة الاتصالات في حزب الله

محمد رشيد سكافي قتل في غارة في بيروت وهو ناشط مخضرم في حزب الله، كان مسؤولا عن منظومة الاتصالات بالتنظيم منذ عام 2000

i24NEWS
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علم حزب الله مرفوع على الحدود اللبنانية والرشاش الكلاشينكوف في الوسط (أرشيف)
علم حزب الله مرفوع على الحدود اللبنانية والرشاش الكلاشينكوف في الوسط (أرشيف)Mahmoud ZAYYAT / AFP

أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال رئيس منظومة الاتصالات في حزب الله، محمد رشيد سكافي، في غارة إسرائيلية في العاصمة اللبنانية بيروت. 

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وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن سكافي ناشط مخضرم شغل منصب رئيس منظومي الاتصالات منذ عام 2000، وكان مقربًا من مسؤولي حزب الله. واكتسب الكثير من الخبرة والسلطة في المنظمة. 

وأضاف: "لقد استثمر الكثير من الجهد في تطوير التواصل المستمر بين جميع الوحدات والتشكيلات في التنظيم ، سواء بشكل روتيني أو في حالات الطوارئ، بهدف الحفاظ على التدفق المستمر للمعلومات في التنظيم". "نظام الاتصالات هو بمثابة وحدة المقر المسؤولة عن الحفاظ على استمرارية الاتصالات في المنظمة، وهو مسؤول، من بين أمور أخرى، عن تطوير وصيانة واستخدام أنظمة الاتصالات في حزب الله في المواقف الروتينية والطارئة".

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