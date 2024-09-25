تقرير: عدد كبير من عناصر حزب الله لم يعودوا قادرين على القتال بعد تفجيرات أجهزة البيجر واللاسلكي

أفادت وكالة رويترز اليوم (الأربعاء) أن انفجارات أجهزة البيجر وأجهزة الاتصال اللاسلكية أدت إلى فقدان نحو 1500 من عناصر حزب الله لقدراتهم القتالية، بعد أن أصيب العديد منهم بالعمى أو بترت أيديهم.

وذكر أيضًا أن قدرة حزب الله على التواصل تجري من خلال شبكة هاتف أرضي مخصصة، والتي تم وصفها بأنها "حيوية" للتواصل بين العناصر وتستمر في العمل من خلال أجهزة أخرى أيضًا. وكان العديد من العناصر يحملون نماذج قديمة من أجهزة البيجر التي لم تنفجر الأسبوع الماضي.

وقال مصدران مطلعان على عمليات حزب الله، في نفس التقرير، إن التنظيم سارع إلى تعيين بدلاء لإبراهيم عقيل وشخصيات بارزة أخرى قتلوا في الغارة الجوية يوم الجمعة الماضي في الضاحية في العاصمة بيروت.

وأضافت المصادر في التقرير أنه منذ أكتوبر من العام الماضي، يقوم حزب الله بإدخال الصواريخ إلى لبنان بوتيرة سريعة، متوقعًا قتالًا طويل الأمد، لكنها أوضحت أن المنظمة ترغب في تجنب حرب شاملة.