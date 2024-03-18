محمد اشتية: "نحن لا نقبل بأي وجود أجنبي مهما كانت جنسيته على أرض غزة"
تطرق اشتيه إلى التقارير المتعلقة باليوم التالي للحرب في غزة وقال محذرا من "أن يصبح الممر المائي من معبر لإدخال الخبز إلى مخرج لتهجير الناس"
ألقى رئيس حكومة تصريف الأعمال في رام الله محمد اشتية، كلمة استهل بها جلسة الحكومة اليوم الإثنين دعا فيها المجتمع الدولي إلى إنقاذ غزة من مخالب المجاعة والحرب في اليوم الـ 164 للحرب الدائرة في غزة بين إسرائيل وحماس.
وتطرق اشتيه إلى التقارير المتعلقة باليوم التالي للحرب في غزة وقال محذرا من "أن يصبح الممر المائي من معبر لإدخال الخبز إلى مخرج لتهجير الناس رغم أنه هنالك لدينا بعض التطمينات. وأضاف "نحن لا نقبل أي وجود أجنبي مهما كانت جنسيته على أرض غزة بما يفرض علينا واقع جديد مهما كانت الأشكال والنوايا والدوافع".
يرزح نحو مليون ونصف فلسطيني في غزة تحت وطأة الحرب في ظروف أقرب إلى المجاعة مع استمرار المعارك الضارية دون أن تلوح في الأفق بوادر اتفاق يسمح بوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر الذي تسبب بكارثة على مستوى غير مسبوق في إسرائيل منذ إقامتها.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني اليوم الإثنين خلال مؤتمر مشترك عقده مع وزير الخارجية المصري سامح شكري: "إن الأزمة الإنسانية “من صنع يد الإنسان”، لينضم بذلك إلى التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها في وقت سابق جوزيب بوريل، مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي حيث قال إن إسرائيل تستخدم الجوع "كسلاح حرب".