إسرائيل: مقتل الجندي إيال زامير (19 عامًا) بنيران مضادة للدبابات في خان يونس بغزة

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أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تصريحًا بنشر اسم الرقيب أساف زامير، 19 عامًا، من ديمونا، الذي سقط صباح اليوم الجمعة، في قطاع غزة. سقط عساف،وقال عنه" مقاتل مدرع في الكتيبة 53، في خان يونس. وأصيب مقاتلون آخرون في الحادث، على ما يبدو بنيران مضادة للدبابات أُطلقت على الدبابة التي كانوا يعملون بها".

في الحادث الذي سقط فيه الرقيب أساف زامير، أصيب مقاتلان مدرعان آخران بجروح خطيرة، وأصيب جندي آخر بجروح متوسطة. نُقل المقاتلان إلى المستشفى لتلقي العلاج. أصيب ضابط قتالي كان يقود الدبابة التي جاءت لإنقاذ الجرحى بجروح طفيفة. تم إبلاغ عائلاتهم.