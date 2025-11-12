"تجاوزت الخطوط الحمراء" : قائد الجيش الإسرائيلي يدين اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

أدان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، اليوم (الأربعاء)، بشدة أعمال العنف التي نفذها مستوطنون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.

وفي كلمة ألقاها خلال تمرين عسكري في القيادة المركزية، قال زامير:"نحن نتابع عن كثب حوادث العنف الأخيرة التي اعتدى فيها مواطنون إسرائيليون على فلسطينيين وحتى على إسرائيليين آخرين. أنا أدين هذه الأفعال بشدة. الجيش لن يتسامح مع تصرفات أقلية إجرامية تشوه صورة الجمهور الملتزم بالقانون".

وأضاف زامير أن هذه الأفعال تتناقض مع قيم الجيش وتشكل "تجاوزًا للخط الأحمر"، مؤكدًا أنها تصرف الانتباه عن المهمة الأساسية للجيش وهي حماية المستوطنات وتنفيذ العمليات الأمنية. كما شدد على أن الجيش مصمم على وضع حد لهذه الظاهرة والعمل بحزم حتى تطبيق القانون على الجناة.

ورغم لهجة الإدانة القوية من جانب رئيس الأركان، ساد صمت سياسي في صفوف القيادة الإسرائيلية؛ إذ إن الرئيس الإسرائيلي وعددًا من رؤساء المجالس في الضفة أدانوا الحادث، لكن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس لم يعلّقا بعد على الموضوع.

وفي الوقت نفسه، أقرّت مصادر في الجيش والشرطة بوجود ارتفاع في حوادث عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة منذ بداية موسم قطف الزيتون في أكتوبر، مشيرين إلى أن عشرات الشبان من المستوطنين يوصفون بأنهم "منفلتون يفتقرون للضبط"، وأنه يتم التنسيق مع الحاخامات ورؤساء مجالس المستوطنات لمحاولة معالجة الظاهرة إلى جانب تحرك أمني أكثر صرامة.