بلجيكا تعلن أنها ستعترف بدولة فلسطينية وعن عقوبات ضد إسرائيل وحماس

أعلن وزير خارجية بلجيكا، ماكسيم بريت، الليلة (بين الاثنين والثلاثاء) أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد هذا الشهر. بالإضافة إلى ذلك، فرضت الدولة عقوبات على إسرائيل.

برر وزير الخارجية البلجيكي القرار وقال إنه نابع من "الالتزام الراسخ بإعادة إعمار فلسطين" ومن أجل "زيادة الضغط على حكومة إسرائيل وحماس". ووفقًا لقوله، بلجيكا ستعترف بالدولة الفلسطينية خلال المبادرة المشتركة بين فرنسا والسعودية. ويشار إلى أن الاعتراف سيثبت بمرسوم فقط بعد إطلاق سراح آخر مختطف وألا تحتفظ حماس بأي سلطة حكم بعد ذلك.

العقوبات التي ستفرضها بلجيكا على إسرائيل

• بلجيكا ستعلن الوزراء بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير "أشخاصاً غير مرغوب فيهم". وأضاف وزير الخارجية أن عقوبات مماثلة ستُفرض على بعض قادة حماس.

• بلجيكا ستحظر استيراد المنتجات من المستوطنات وستقيّد الشراء من الشركات الإسرائيلية

• سيتم تقييد المساعدة للبلجيكيين الذين يعيشون في المستوطنات، وستُفرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في مهاجمة الفلسطينيين، وسيُعلن عن حظر للطيران والمرور للطائرات التابعة لحكومة إسرائيل.

الوزير البلجيكي أضاف أن بلاده ستعمل على دفع تعليق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وأشار إلى أن أحد الإجراءات التي ستحاول بلجيكا الدفع نحوها هو تعليق اتفاقية الشراكة التي تنظم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بما في ذلك في مجال التجارة، بالإضافة إلى تعليق مشاركة إسرائيل في برامج البحث المشتركة مع الاتحاد الأوروبي.

أشار وزير الخارجية البلجيكي إلى أن بلجيكا ستدفع باتجاه اتخاذ خطوات أوروبية ضد حماس ومبادرات جديدة لمكافحة معاداة السامية، مع تعبئة أوسع لجميع أجهزة الأمن ومشاركة ممثلي الجاليات اليهودية.

انضمت بلجيكا إلى سلسلة من الدول التي أعلنت مؤخرًا أنها ستعترف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد هذا الشهر، ومن بينها فرنسا، البرتغال، أستراليا، فنلندا، نيوزيلندا، مالطا، سان مارينو، أندورا ولوكسمبورغ. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت بريطانيا وكندا وألمانيا أنه إذا لم توقف إسرائيل الحرب في غزة - فسوف يعترفون هم أيضًا بإقامة دولة فلسطينية.

في الشهر الماضي أُفيد بأن القيادة في رام الله تدرس إعلان نفسها، أي السلطة الفلسطينية، كدولة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في شهر سبتمبر القادم. من المتوقع أن تتم هذه الخطوة بشكل أحادي الجانب لكنها ستبقى إعلانًا فقط دون أي معنى عملي.