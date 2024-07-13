ماليزيا وجزر المالديف: سيتم تقديم مساعدات بقيمة 200 ألف دولار للأونروا لغاية عام 2025

أعلنت ماليزيا، وجزر المالديف عن تقديم دعم مالي إضافي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) بقيمة 200 ألف دولار للأونروا لغاية عام 2025.

ونقلت وكالة "برناما" للأنباء الماليزية، نقلا عن مسؤولين بوزارة الخارجية الماليزية، إنه "سيتم تقديم دعم مالي إضافي لمرة واحدة بقيمة مليون دولار إلى الأونروا، بما في ذلك المساعدات الطبية للفلسطينيين، وإمدادات المياه النظيفة، وتحسين المرافق الطبية، وذلك في إطار التعاون مع الأمم المتحدة"

وفي سياق متصل قال مندوب المالديف الدائم لدى الأمم المتحدة علي ناصر محمد، إن بلاده ستقدم دعما ماليا إضافيا بقيمة 1.29 مليون دولار للأونروا لمساعدة الفلسطينيين.