لأول مرة منذ اجتماع الشرع في الولايات المتحدة: استئناف المفاوضات بين إسرائيل وسوريا

لأول مرة منذ زيارة رئيس سوريا الشرع إلى واشنطن: من المتوقع أن يلتقي مسؤولون إسرائيليون مع سوريين، بوساطة المبعوث الأمريكي توم باراك، كما صرح هذا المساء (الأحد) مصدر مطلع على التفاصيل لقناة i24NEWS. وقد عُلم أيضًا أن الوفد الإسرائيلي سيقوده السفير الإسرائيلي في واشنطن يحئيل لايتر، رومان جوفمان ومسؤول كبير من مجلس الأمن القومي. ومن الجانب السوري سيشارك وزير الخارجية السوري، أما الوفد الأمريكي فسيقوده توم باراك.

الحديث يدور عن فريق تفاوض جديد، ولذلك ليس مؤكّدًا على الإطلاق أنه سيتم تحقيق اختراق في المحادثات. وتُعتبر الاتصالات أولية وتشكل فرصة نادرة لإنشاء قنوات دبلوماسية مباشرة بين إسرائيل وسوريا، بالتوازي مع الجهود الأمريكية لدفع المحادثات قدمًا.

في بداية الشهر الماضي أفيد في i24NEWS أن إسرائيل والولايات المتحدة توصلتا إلى تفاهمات حول استمرار الرغبة الإسرائيلية في العمل في سوريا ضد التهديدات، وبشأن استمرار المفاوضات مع سوريا حول الاتفاق الأمني: "كل طرف الآن يفهم ما عليه أن يفعل".