هذه هي الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة

تنص خطة مصر لـ"اليوم التالي" على أن من سيدير قطاع غزة سيكون هيئات مؤقتة تحت سيطرة الدول العربية والغربية والإسلامية، جاء هذا وفقا لما أفادت وكالة رويترز للأنباء، وهذه الخطة ينبغي أن تكون بمثابة خطة مقابل خطة إدارة ترامب وسيتم عرضها غدا في قمة الجامعة العربية.

ووفقا للمخطط المصري الذي حصلت عليه وكالة الأنباء، فإن تلك الهيئات المؤقتة ستحل محل منظمة حماس لفترة مؤقتة غير محدودة وستكون مسؤولة عن نقل المساعدات الإنسانية إلى السكان وإعادة إنشاء البنية التحتية في القطاع.

وذكرت قناة العربية عن مصادرها أن الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة تشمل أيضًا إدارة القطاع وأمنه من الداخل. وبحسب التقرير، ستشرف لجنة مستقلة تضم أعضاء من دول عربية وأوروبية على إعادة إعمار القطاع بالكامل.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتولى الشركات الخاصة مسؤولية التخلص من الأنقاض جراء الحرب. وتقول المصادر إن الخطة ستتكلف نحو 5 مليارات دولار حسب التقدير الأولي.