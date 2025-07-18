توقيع أمر عسكري: الخطوة الجديدة للجيش الإسرائيلي ضد الجرائم على خلفية قومية في الضفة الغربية

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وقّع قائد المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي، اللواء آفي بلوت، اليوم (الجمعة)، على أمر يحظر ارتداء غطاء الوجه في منطقة الضفة الغربية - وذلك بعد العديد من الحالات الأخيرة التي ارتكبت فيها مخالفات مختلفة عندما كان الجناة يرتدون أقنعة، مما يجعل من الصعب على القوات تحديد هوية مرتكبي المخالفة واعتقالهم وتقديمهم للاستجواب عند الضرورة.

ينص الأمر على أن كل من يغطي وجهه خارج منزله يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، وكل من يرتكب أو يشرع في ارتكاب جريمة أخرى أثناء تغطيته وجهه يُعاقب بالسجن لمدة عامين لتغطية وجهه فقط. ويُعفى من هذا الأمر كل من يغطي وجهه لأسباب دينية أو بموافقة القائد العسكري.

ينطبق الأمر على جميع مناطق السلطة القضائية في الضفة الغربية، وينطبق على الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. وقد وُقّع الآن فقط في ظل تزايد حوادث الجرائم القومية ضد السكان الفلسطينيين وصعوبة اعتقال المشتبه بهم، والأهم من ذلك - نقص الأدلة ضدهم.

يهدف هذا الأمر إلى توسيع نطاق أدوات التعامل مع الجرائم والإرهاب التي تُرتكب بإخفاء وجوه مرتكبيها، وبالأساس إلى المساعدة في منعها. حتى الآن، لم يكن إخفاء الوجه جريمة بحد ذاته، ولكنه أصبح اليوم جريمة جنائية، وهو قانون يُشدد العقوبات في إسرائيل.