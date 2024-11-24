الإمارات تعلن اعتقال ثلاثة متورطين بمقتل مبعوث حباد تسفي كوجين

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، مساء اليوم (الأحد)، أنها ألقت القبض على قتلة مبعوث حاباد في الإمارات العربية المتحدة، الحاخام تسفي كوجين، ولم يتم الكشف بعد عن هوياتهم.

وقالت الوزارة: "في وقت قياسي، ألقت السلطات الإماراتية المعنية القبض على المجرمين الذين يقفون وراء جريمة قتل المواطن المولدوفي، وتؤكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستتعامل بشده ضد كل من يسمح لنفسه بالإضرار بالأمن العام".

وبحسب وزارة الداخلية الإماراتية، فإنه فور تلقي الشكوى من عائلة الحاخام كوجين، تم تشكيل فريق تحقيق وبحث أدى إلى اكتشاف جثمانه، ومن ثم تم القبض على المشتبه فيهم وبدأت الإجراءات القانونية بحقهم. وذكرت أنه "سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل الحادثة بعد استكمال التحقيقات".

وعلى صعيد متصل، كشفت رويترز أن كوجن عثر عليه في مدينة العين الإماراتية، على الحدود مع سلطنة عمان، وليس من الواضح إن قتل هناك أو بمكان آخر، جاء هذا وفق لما صرح به الوزير الإسرائيلي السابق أيوب قرا، والذي قال إن جثمان كوجين سيتم إرساله الى إسرائيل لدفنه بعد انتهاء الإمارات من التحقيق.