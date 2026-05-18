بعد الاغتيال.. حماس تعيّن محمد عودة قائدًا جديدًا لجناحها العسكري في غزة

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية نقلاً عن مصادر عديدة في حركة حماس بقطاع غزة، أن الجناح العسكري للتنظيم ، كتائب عز الدين القسام، أصبح الآن تحت قيادة محمد عودة وذلك خلفا لعز الدين الحداد الذي اغتيل الجمعة الماضية.

ثلاثة مصادر في حركة حماس في قطاع غزة أفادت للصحيفة السعودية أن عودة تم اختياره فعلياً ليكون قائد الجناح العسكري، وأشارت إلى أنه كان مقرباً من حداد وكان على تواصل دائم معه، خاصة فيما يتعلق بخطط "تجديد الهيكل التنظيمي" التي قادها حداد بعد اغتيال سابقيه في المنصب، محمد ضيف ومحمد السنوار.

عودة شغل منصب مدير الاستخبارات العسكرية في القسام . ووفقًا لأحد المصادر، عُرض عليه سابقًا تولي قيادة التنظيم بعد اغتيال محمد السنوار في مايو 2025، لكنه رفض، مما أدى إلى نقل المسؤولية إلى حداد. ومع ذلك، أشار مصدران آخران إلى أنه لا توجد لديهما معلومات مؤكدة تؤكد ذلك.

كما هو معلوم، عز الدين الحداد، الذي كان رئيس الجناح العسكري لحماس، اغتيل يوم الجمعة الماضي أثناء تواجده في شقة سرية بحي الرمال في مدينة غزة. الحداد أمر عناصره في السادس من أكتوبر بالهجوم على بلدات وغلاف غزة والكيبوتسات، وبث أعمال القتل على الهواء مباشرة، واختطاف أكبر عدد ممكن من المدنيين والجنود.