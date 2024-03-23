بعد صفقة رأس الحكمة .. الرئيس المصري يستقبل نظيره الإماراتي

يزور الرئيس الإماراتي محمد بن زايد مصر، السبت، حيث من المقرر أن يستقبله نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد شهر من توقيع صفقة استثمارية كبرى مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.

وكشفت مصادر دبلوماسية مصرية، فإن "زيارة الرئيس الإماراتي تأتي في إطار مشاورات مصرية إماراتية، بشأن تطورات الأوضاع في الإقليم، وبحث ملف الحرب في قطاع غزة".

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة، شريطة عدم ذكر اسمها، أن المشاورات بين بن زايد والسيسي "ستتطرق إلى ملفات التعاون المشترك والشراكة الاقتصادية بين القاهرة وأبوظبي"، حسب موقع العربي الجديد.

وجاءت صفقة رأس الحكمة التي وقّعتها الإمارات مع مصر، في 23 فبراير/ شباط الماضي، مفاجئة وضخمة في آن واحد، مما دفع المراقبين إلى محاولة فهم ما وراءها والهدف منها في هذا التوقيت، والذي لن يقتصر، وفقاً لما نشرته وكالة "بلومبيرغ" في تقرير لها الأحد، على أهداف مالية فقط.

ووفقاً للوكالة الأميركية، فإن الصفقة التي تقدّر قيمتها بنحو 35 مليار دولار، ووصفت بأكبر استثمار أجنبي في تاريخ مصر، قد أنقذت الاقتصاد المصري المدمّر، وربما أدت إلى تجنب حدوث أزمة كبيرة أخرى في الشرق الأوسط.