قيادي في "جبهة العمل الإسلامي" يدعو لحوار مباشر مع الدولة بعيدًا عن الإعلام

دعا نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن، الشيخ جميل أبو بكر، إلى فتح حوار مباشر مع السلطات والمؤسسات الرسمية بعيدًا عن وسائل الإعلام، مؤكدًا التزام الحزب بالقوانين الأردنية واستعداده لتعديل نظامه الأساسي بما يخدم المصلحة العامة.

وجاءت تصريحات أبو بكر خلال بودكاست خاص تحدث فيه باسم قيادة الحزب، في ظهور إعلامي نادر، قال فيه إن الحزب يعمل ضمن الأطر القانونية المعتمدة في البلاد، وإن شرعيته مستمدة من التزامه بالقانون ونظامه الأساسي القابل للتطوير والتصويب.

وأشار أبو بكر إلى أن الحزب يسعى إلى تفاهمات قائمة على الشراكة وحماية الوطن، محذرًا من مخاطر ما وصفه باتجاهات اليمين الإسرائيلي، ومشددًا على أن الحوار الهادئ والمباشر هو السبيل الأمثل لمعالجة القضايا الخلافية.

ويأتي هذا الموقف في وقت تتزايد فيه التقديرات السياسية حول احتمال تعرض الحزب لضغوط خارجية، في ظل حديث سابق عن تصنيفات أميركية تتعلق بجماعة الإخوان المسلمين، ما دفع مراقبين إلى اعتبار تصريحات أبو بكر رسالة تهدف إلى فتح قنوات تواصل مع الدولة وتفادي سيناريوهات تصعيدية محتملة.