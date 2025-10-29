رسائل أمريكية حازمة حول سلاح حزب الله والمفاوضات مع إسرائيل

أكد مصدر في السفارة الأمريكية في بيروت لصحيفة العربي الجديد أن واشنطن لا تصدر تهديدات أو تحذيرات للبنان، بل تسعى إلى تقديم المشورة والمساعدة في إيجاد حلول دبلوماسية للأوضاع الراهنة في البلاد.

وأوضح المصدر أن الولايات المتحدة ترغب في دعم لبنان ومؤسساته الشرعية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، مشددًا على ضرورة أن تتخذ السلطات اللبنانية الخطوات المطلوبة لجمع السلاح غير الشرعي، في إشارة إلى سلاح حزب الله. واعتبر أن تنفيذ ذلك في أقرب وقت ممكن من شأنه تفادي تدهور أمني محتمل.

وأشار المصدر إلى أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب المؤسسات الرسمية اللبنانية وتحثّها على تطبيق سلسلة من الإصلاحات، مؤكّدًا أن واشنطن تواصل تقديم الدعم العسكري والأمني للبنان، وخصوصًا في المرحلة الحالية.

وفي إطار زيارتها إلى لبنان، بدأت المبعوثة الأمريكية مورغان أورتيغوس جولتها بلقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، أعقبه اجتماع مع قائد الجيش العماد جوزيف عون في القصر الجمهوري في بعبدا. ومن المقرر أن تشارك أورتيغوس غدًا في اجتماع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية في بلدة الناقورة، القريبة من الحدود مع إسرائيل.

ووفقًا لمصادر لبنانية، ناقشت أورتيغوس مع المسؤولين في بيروت سبل استئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، من خلال لجنة الارتباط العسكرية، مع إمكانية توسيع عضويتها لتشمل مدنيين إلى جانب العسكريين.

وقال مقربون من بري إن اللقاء مع المبعوثة الأمريكية كان "إيجابيًا ومفيدًا"، مشيرين إلى أن بري أكد التزام لبنان باتفاق وقف إطلاق النار ودعا إسرائيل إلى وقف خروقاتها اليومية. كما شدد على انفتاح لبنان على أي مسار تفاوضي يحفظ سيادته ويعزز الاستقرار.

وأفادت الصحيفة بأن زيارة أورتيغوس جرت بعيدًا عن الأضواء الإعلامية، إذ لم يُصدر مكتب بري بيانًا رسميًا بشأن اللقاء، في خطوة تعكس طبيعة الزيارة الحساسة وتوقيتها السياسي الدقيق.