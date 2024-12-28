هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: "على أتم الاستعداد للردّ بشكلٍ حاسم على أي تهديد أو عدوان"

قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية في بيان، مساء اليوم السبت، إنها "على أتم الاستعداد للردّ بشكلٍ حاسم على أي تهديد أو عدوان من جانب أعداء الثورة الإسلامية اللدودين"، وتابعت"الأحداث الأخيرة في المنطقة، وخاصةً التطورات في سوريا، تظهر استمرار الشرّ وانعدام الأمن وعمق عداء الاستكبار العالمي الذي تقوده أميركا ضدّ الدول المحبة للحرية، ولا ينبغي أن يكون هناك شكّ في ذلك.

وأكدت اهيئة على أن"ما حدث في سوريا هو نتاج خطة أميريكية صهيونية مشتركة، ومن الواضح أن نظام الهيمنة الذي تقوده أميركا في منطقة غرب آسيا يسعى لتحقيق أهدافه الشريرة، بما في ذلك نهب الموارد وتكبيل المسلمين"، وتابع"أكبر عائق أمام ظلمهم وجرائمهم هو النظام المقدس للجمهورية الإسلامية، لذا فهم يحاولون استخدام جميع القدرات الدولية والإقليمية للتغلب على هذه العقبة، لكنهم إذا رجعوا إلى أيامهم الماضية فسيفهمون أن الشعب الإيراني سيبطل كل أحلامهم، ولن يحققوا شيئاً في سوريا أيضاً"