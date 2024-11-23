الخارجية الاماراتية:"نتابع عن كثب قضية المفقود تسفي كوغان من الجنسية المولدوفية انقطع الاتصال به منذ الخميس"

أكدت ماجد المنصوري مدير إدارة شؤون المواطنين الأجانب في وزارة الخارجية الاماراتية، مساء اليوةم السبت في بيان، أن "الوزارة تتابع عن كثب قضية المفقود المولدوفي تسفي كوغان، وتتواصل بشكل وثيق مع عائلته لتقديم المساعدة له. لهم مع كافة وسائل الدعم اللازمة. كما أكد سموه أن المكتب على تواصل مستمر مع سفارة مولدوفا في أبوظبي في هذا الشأن"

وأاشار إلى أن وزارة الداخلية تتخذ خطوات واسعة في بحثها عن المفقود، وأكد سموه أن الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة باشرت عمليات البحث والتحقيق فور تلقي البلاغ. ودعا سموه الجمهور إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية.

ومن جهتها أكدت وزارة الداخلية الامارتية، مساء اليوم السبت، أنها تلقت بلاغاً من عائلة مواطن مولدوفي يدعى "تسفي كوغان"، يفيد بأنه مفقود وانقطع الاتصال به منذ يوم الخميس المنصرم.

وأكدت الوزارة أن الجهات الخاصة باشرت على الفور عمليات البحث والتحري فور تلقي البلاغ. كما تحث الجمهور على الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات وتجنب الاستماع إلى الشائعات المغرضة أو الأخبار المضللة التي تهدف إلى إثارة البلبلة في المجتمع.