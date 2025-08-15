إسرائيل: النقيب الاحتياطي يوسف حاييم أشرف ينتحر عن عمر ناهز 28 عامًا

قد يعجبك أيضًا -

عُثر على النقيب الاحتياطي يوسف حاييم أشرف، البالغ من العمر 28 عامًا، ميتًا في غابة قرب طبريا بعد أن أنهى حياته. شيعت جنازته، اليوم الجمعة، الساعة 3:00 مساءً في القسم العسكري بمقبرة طبريا.ا وتحقق الشرطة العسكرية في ملابسات وفاته.

خدم يوسف حاييم ضابطًا قتاليًا في وحدة كوماندوز، وأكمل مئات الأيام من الخدمة الاحتياطية. يصفه رفاقه بأنه "بطل في ساحة المعركة وبطل في الحياة المدنية". وقد ترك خلفه والده مائير، ووالدته فريحة، وشقيقته هودي يتذكر أحد أصدقائه المقربين: "عرفته متطوعًا شابًا في نجمة داوود الحمراء، ثم مدربًا، حيث تميز دائمًا بتفانيه اللامحدود وحبه الكبير للآخرين.

وكان يوسف حاييم ناشطًا في حركة شباب بني عكيفا، حيث ساهم بشكل كبير في خدمة المجتمع". مؤخرًا، تولى يوسف حاييم إدارة مطعم حمص "حمص إلياهو" في شارع الجليل بطبرية. يقول صديقه: "حرص على ألا يدفع أي جندي في مطعمه، ووزّع بسخاء كميات لا تُحصى من الوجبات المجانية على الجيش".

تُبرز هذه المأساة التحديات النفسية التي يواجهها العديد من جنود الاحتياط الإسرائيليين بعد أشهر من التعبئة المكثفة. تخرج يوسف حاييم من مدرسة أورط الثانوية الدينية في طبرية، وظلّ شخصيةً محترمةً في مجتمعه.