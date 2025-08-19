بشكل غير معتاد: سوريا تعلن رسميا عن لقاء مع وفد إسرائيلي في باريس

قد يعجبك أيضًا -

أصدرت سوريا بيانًا رسميًا غير اعتيادي مساء الثلاثاء حول لقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن وزير الخارجية السوري أسد الشيباني التقى في العاصمة الفرنسية باريس وفدًا إسرائيليًا "لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتعزيز الاستقرار في المنطقة وجنوب سوريا".

ركزت المباحثات، بحسب التقرير، على خفض التصعيد، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، والتوصل إلى تفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة، ومراقبة وقف إطلاق النار في جبل الدروز، وإعادة تفعيل اتفاقية فصل القوات لعام 1974. كما أُشير إلى أن المباحثات تُعقد بوساطة أمريكية في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز أمن سوريا واستقرارها والحفاظ على وحدة أراضيها.