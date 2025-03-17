خاص||سوري علوي : العلويون ليس لهم علاقة بالنظام السابق والحكومة الجديدة مسؤولة عن مقتل المدنيين

بعد المذابح التي تعرضت لها الأقلية السورية مؤخرا في سوريا، صرح مسؤول علوي سوري خلال حديث خاص مع i24NEWS حول الوضع الذي يعيشه أبناء الطائفة في سوريا،على أن النظام الحالي هو المسؤول عن مقتل المدنيين، وأن العلويين لم يستفيدوا من النظام السابق ويعيشون بوضع اقتصادي صعب. لمشاهدة المقابلة معه في الفيديو ادناه

ونفى أن يكون انتماء الرئيس المخلوع بشار الأسد الى الطائفة العلوية أعطاهم مكانة خاصة وقال:" في الساحل نفسه لا يوجد من يقبل بعودة الأسد أو أحد أتباعه، فنحن أكثر من عانينا من سياسات الإفقار في عهد الأسد الأب والابن ، باستثناء فئة قليلة، عانينا من الفقر والتهميش الواضح في جميع الأصعدة، السياسية ، هذا الشعب يريد أي بارقة أمل تخلصة مما يعانيه وتجعله مواطنا كغيره

وتابع "بلا شك الأتراك هم الداعم الأساسي لحكومة الأمر الواقع في دمشق من خلال العديد من أدوات الضغط والتي تجعل من حكومة دمشق أداة طيعة بيد الأتراك" "ونحن كعلويين لا زلنا نعول على مساعدة الروس لنا ونرجو ألا تضيع آمالنا سدى"

وشدد على أن"النظام الحالي هو المسؤول عن المذابح بحق العلويين التي ارتكبت في الساحل السوري وليس القوات الرديفة، ومن الخطأ ربط النظام السابق بالعلويين لأن غالبية رجال النظام السابق كانوا من السنة وهم الذين استفادوا منه"