الخارجية السورية: "المحادثات الجارية مع إسرائيل بشأن إبرام اتفاق أمني، لا تشمل الجولان"

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم السبت، إن "المحادثات الجارية مع إسرائيل بشأن إبرام اتفاق أمني، لا تشمل الجولان وتقتصر على المناطق التي احتلتها بعد الإطاحة بالحكم السابق في دمشق"، وتابع خلال جلسة في مؤتمر ميونيخ للأمن إن "النقاش يتركز على انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها بعد الإطاحة بالأسد، أما مرتفعات الجولان فهذه قضية أخرى".

وأضاف "هذه المفاوضات بالتأكيد لن تصل إلى فرض القبول بالأمر الواقع الذي فرضته إسرائيل في الجنوب السوري»، وستكون نهايتها "انسحاب إسرائيل من المناطق التي تقدمت إليها بعد الثامن من ديسمبر، وكفّ يد إسرائيل عن التدخل بالشؤون الداخلية لسوريا، وعدم انتهاك الأجواء وعدم التدخل في السيادة السورية"، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت إسرائيل والسلطات السورية الجديدة قد عقدت جولات من المحادثات في الأشهر الأخيرة. واتفق الطرفان تحت ضغط أميركي في يناير /كانون الثاني المنصرم، على إنشاء آلية تنسيق مشتركة، تمهيداً لاتفاق أمني بين البلدين اللذين يعدّان رسمياً في حالة حرب منذ عقود. وشدّد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها مؤخراً من أجل التوصل إلى اتفاق أمني.