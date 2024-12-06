تقرير: إسرائيل تخشى أن تصل الفصائل المسلحة السورية قريبا إلى حدودها في الجولان

أفادت مصادر سورية، اليوم الجمعة، بأن فصائل مسلحة محلية في درعا، جنوبي سوريا، بدأت اشتباكات مع قوات الحخكومة السورية المتمركزة في المدينة. وبحسب التقارير، بدأت الاشتباكات في بلدة نافا غرب مدينة درعا، على بعد 13 كيلومتراً فقط من الحدود مع إسرائيل. رفع علم الثورة السورية في ريف درعا.

وأفادت التقارير بأن القوات الحكومية انسحبت من بلدة إنهال الواقعة على بعد نحو 20 كيلومتراً من الحدود الإسرائيلية. على رأس الجهاز الأمني ​​الإسرائيلي، تتم متابعة التطورات بقلق. وقال مصدران لإذاعة “كان” الإسرائيلية، مساء الخميس، إن "إسرائيل والولايات المتحدة رصدتا علامات انهيار خطوط دفاع الجيش السوري".

وفي السياق دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عقد اجتماع حول هذه القضية، التي أثيرت حتى خلال اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني. والخوف داخل المؤسسة الأمنية هو أن الفصائل المسلحة السورية قد تصل إلى جنوب سوريا، حتى الحدود الإسرائيلية في هضبة الجولان. وفي ضوء التقدم السريع ، قررت إسرائيل زيادة قوات الجيش الإسرائيلي في مرتفعات الجولان اليوم الجمعة.

وتمكنت الفصائل المسلحة السورية من الاستيلاء على مدينتي حماة وحلب خلال أسبوع. واحتلوا سجن حماة المركزي وأطلقوا سراح جميع السجناء. وفي إسرائيل، يعتبر هذا الحدث سابقة خطيرة، مما يدل على أنه لا يمكن التنبؤ بتصرفاتهم، وفي هذه المرحلة، لا تكتشف إسرائيل أي مقاومة تذكر من جانب جيش الحكومة السورية، وتشعر بقلق متزايد من أن أسلحة الجيش السوري سوف تنتهي في أيدي الفصائل أو في أيدي حزب الله.

في الوقت نفسه، في صور تم بثها صباح الجمعة على شبكات التواصل الاجتماعي العربية، تبرز الفصائل السوريية تقترب من حمص، ثالث أكبر مدينة في البلاد، والتي يبدو أنها هدفهم التالي. وتم رصدها في قرية الدار الكبيرة على أطراف المدينة، وكذلك في قرية تير معلة الواقعة على بعد نحو خمسة كيلومترات منها. وقبل ذلك، أظهرت الصور دخول المسلحين إلى بلدة تلبيسة وسط سوريا، والواقعة على بعد نحو 15 كيلومتراً من حمص.

ومن جهة أخرى أرسل حزب الله "قوات مراقبة" من لبنان إلى حمص لمحاولة منع الفصائل المسلحة السورية من السيطرة على المدينة. وقال مسؤول عسكري سوري ومسؤولان إقليميان آخران قريبان من إيران لوكالة رويترز إن "قوات خاصة من حزب الله دخلت سوريا ليل الخميس إلى الجمعة وسيطرت على عدة مواقع في حمص".

وأشار رئيس هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني، في مقابلة خاصة ونادرة مع قناة CNN الأمريكية، إلى أن "هدف الفصائل هو إسقاط نظام الأسد"وتابع إن "النظام السوري مات بحكم الأمر الواقع، رغم أن حلفائه مثل إيران وروسيا يحاولون إنقاذه". أما بالنسبة لمستقبل حكومة بشار الاسد، فقال إن "الهدف سيكون تشكيل حكومة قائمة على المؤسسات ومجلس منتخب من الشعب".