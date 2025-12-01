عملية "الأمير" السرية: مداهمة ضخمة على منظمتي الجريمة حريـري وأبو لطيف

بعد تحقيق سري استمر لمدة عام: مئات من رجال الشرطة، مقاتلي حرس الحدود ومقاتلين من وحدات خاصة متنوعة داهموا صباح اليوم (الإثنين) عشرات الأهداف التابعة لكبار منظمات الجريمة حريري وأبو لطيف، وكذلك منازل مجرميين مركزيين من العديد من البلدات، بما في ذلك في الضفة الغربية، واعتقلوا عشرات المشتبهين. الاعتقالات تمت بمساعدة شاهد ملك يُدعى "الأمير"، الذي عمل في قلب المنظمات طوال عام تقريباً، وأدى إلى تنفيذ الاعتقالات - إنه رجل أعمال من الشمال تم ابتزازه وشغل كعميل سري لمدة عام كامل. هذا رجل الأعمال نجح في التسلل إلى المنظمة وجمع أدلة على مخالفات الابتزاز تحت التهديد وجرائم أخرى سيتم تفصيلها في لائحة الاتهام.

وفقًا للشرطة، "الأمير" الذي عمل داخل منظمات الجريمة "حريري" و"أبو لطيف" لفترة طويلة تزيد عن سنة، جمع العديد من الأدلة التي أدت إلى اعتقال 23 مشتبهًا من جميع أنحاء البلاد. جميع قوات الشرطة، بما في ذلك الوحدات الخاصة - مقاتلو وحدة مكافحة الإرهاب ووحدة المستعربين من الكتيبة التكتيكية في حرس الحدود، دخلوا في نفس الوقت إلى منازل المشتبهين في تمام الساعة 4:00 صباحًا، حيث أطلق قائد منطقة الشمال، اللواء مئير إلياهو، القوات وتابع عن كثب سير عملية الاعتقالات من غرفة القيادة الخاصة التي أُنشئت في شمال البلاد.

المفتش العام للشرطة، داني ليفي: "عند تسلمي المنصب وفي أول خطاب لي قلت إن علينا سحق منظمات الإجرام، خاصة تلك التي تعمل في المجتمع العربي، فكل هدفها هو أخذ المال وإيذاء المواطنين الأسوياء. نحن نقول لهم: حتى هنا، لن نسمح بذلك بعد الآن."

"هذه المرة استخدمنا شاهد ملك بحكمة وذكاء، جمعنا أدلة قوية وليس لدي شك أننا سندخل هؤلاء المجرمين إلى السجن. المجرمون لا يستطيعون الصمود طويلاً أمام شرطة قوية. أي منظمة كانت، سنهزمها وسنوضح للمجرمين أن دولة القانون تعني احترام القانون ومن لا يفعل ذلك سيجد نفسه خلف القضبان. في حرب طويلة ضد الجريمة سنفعل كل شيء لتمكين الجمهور المستقيم من العيش بأمان وهدوء، لأن هذه هي واجبنا، نحن ننام مع ذلك ونستيقظ مع ذلك، كل شرطي وكل قائد. سنواصل هذا النشاط حتى النهاية."

وجاء في بيان الشرطة أيضًا أن "المداهمة نُفذت في ختام تحقيق سري استمر لأكثر من عام، وقادته الوحدة المركزية في لواء الشمال بمرافقة القسم الاقتصادي في النيابة العامة ونيابة منطقة المركز".

خلال التحقيق السري، تم بناء قاعدة أدلة قوية لارتكاب جرائم جنائية خطيرة ضد أعضاء كبار في منظمات ينتمون إلى عصابات الجريمة الكبرى في الدولة.

كما هو معروف، ارتبط اسم منظمتي الجريمة "حريري" و"أبو لطيف" في نشاط إجرامي واسع في جميع أنحاء البلاد. هذه المنظمات تعمل في جباية أموال الحماية، التورط في مناقصات عامة، السيطرة على أعمال تجارية، ابتزاز، العديد من حوادث العنف وإطلاق النار، ويُشتبه أيضاً بأن لها علاقة بعدة جرائم قتل وحشية في السنوات الأخيرة.