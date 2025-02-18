خبير إسرائيلي :"ايران استخدمت الأجواء التركية لدعم حزب الله"

تحدث الخبير الإسرائيلي في الشؤون التركية د.حاي ايتان كوهين باتاروجاك خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبة أن ايران استخدمت الأجواء التركية لنقل أسلحة وأموال لحزب الله.

وجاء هذا التصريح ردا على ما صرح به وزير الخارجية الإسرائيلية غدعون ساعر بأن ايران تواصل جهودها لنقل الأموال الى لبنان ودعم حزب الله من خلال إيجاد قنوات أخرى "عبر تركيا والتعاون معها".

وقال باتاروجاك "هناك تسريبات إعلامية أن ايران استخدمت الأجواء التركية من أجل نقل سلاح وأموال لحزب الله في لبنان، معروف جدا أن شركة الطيران ماهان استخدمت الأجواء التركية لنقل هذه الأموال والأسلحة وعلى ما يبدو بعد ما خرجت هذه العمليات حيز التنفيذ أرادت دولة إسرائيل الإعراب عن موقف رسمي، وأعتقد أن هدف هذا الإعلان الأساسي (تصريحات ساعر) هو زيادة الضغط الأساسي على تركيا بواسطة الولايات المتحدة".

وتابع :"من المهم لإسرائيل وقف تدفق الأسلحة من ايران الى لبنان وكشف تركيا كعنصر مساعد لإيران وهذا كله يعمق الشرخ بين إسرائيل وتركيا".