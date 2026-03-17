مجتبى خامنئي يرفض أي هدنة: تصريحات حادة ضد إسرائيل وأمريكا

مجتبی خامنئي، القائد الأعلى الجديد لإيران، صرح في مناقشة حول السياسة الخارجية أن إيران لن تتخذ خطوات نحو السلام في المرحلة الحالية، وأن الولايات المتحدة وإسرائيل يجب أن يُهزما ويَدفعا تعويضات، وذلك بحسب ما أفاد اليوم (الثلاثاء) مسؤول رسمي لوكالة رويترز.

وفقًا للتقرير، خامنئي رفض جميع عروض الوساطة التي جاءت من دولتين، وأوضح أن إيران لا تنوي التخفيف من حدة التوتر الحالي مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة. التقرير يشير إلى موقف متشدد ويدل على استمرار سياسة النظام الإيراني العدائية تجاه الغرب ومنطقة الشرق الأوسط.

كما هو معلوم، أفاد أمس صحيفة "التلغراف" البريطانية أن المرشد الأعلى الجديد لإيران، مجتبى خامنئي، نجا من الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية بفضل قرار عفوي— عندما خرج في نزهة قصيرة في حديقته، قبل دقائق قليلة فقط من أن تصيب الصواريخ منزله.

تسجيل مسرّب وصل إلى صحيفة "التلغراف" يكشف أن مجتبى كان هدفًا مركزيًا في تلك الهجمة الدامية التي قُتل فيها والده، علي خامنئي، ومسؤولون كبار آخرون في قمة الجمهورية الإسلامية.

وفقًا للتقرير، مجتبى خرج من المبنى "لكي يفعل شيئًا" قبل لحظات من أن صواريخ باليستية إسرائيلية أصابت مجمّع السكن.

التفاصيل الدراماتيكية كُشفت في تسجيل لخطاب ألقاه مزهر حسيني، رئيس المراسم في مكتب القائد الأعلى، أمام رجال دين كبار وقادة في الحرس الثوري. تصريحات حسيني توفر الوصف التفصيلي الأول لما حدث داخل مجمع القائد أثناء القصف.

حسيني كشف في خطابه أن مجتبى خامنئي أُصيب في ساقه خلال الهجوم، وأن زوجته وابنه قُتلا في المكان، وصهره قُطِع رأسه نتيجة شدة الانفجار.