المبعوث الأميركي توم باراك: "إذا لم يبادر سريعا لترتيب أوضاعه، فسيتجاوزه الجميع من حوله"

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قال المبعوث الأميركي توم باراك، اليوم السبت، من أن لبنان إذا لم يبادر سريعاً لترتيب أوضاعه، فسيتجاوزه الجميع من حوله، وذلك في سياق حديثه عن احتمال تحول حزب الله من جماعة مسلحة مدعومة من إيران، إلى كيان سياسي كامل داخل لبنان"، مشيرا إلى "تنامي نفاد الصبر الأميركي تجاه الجمود السياسي في لبنان، والضغوط المتزايدة من أجل إعادة اصطفاف شاملة في المنطقة".

وفي رده على أسئلة "عرب نيوز" بشأن مستقبل "حزب الله" والحركية الطائفية وانهيار الاقتصاد اللبناني، وصف باراك الطريق إلى الأمام بأنه "بالغ الحساسية" بالنسبة لدولة "طالما أصابها الشلل بسبب الانقسامات السياسية".

ويُعد نزع سلاح الجناح العسكري لحزب الله، الذي تصنّفه واشنطن "منظمة إرهابية أجنبية"، محوراً أساسياً في النقاش، إلى جانب إمكانية إعادة دمجه في البلاد كـ"حزب سياسي بحت".

وفي سؤال بشأن ما إذا كانت الإدارة الأميركية قد تنظر في شطب "حزب الله" من "قوائم الإرهاب" في حال تخلى عن سلاحه قال: "هذا سؤال مهم"، مضيفاً: "ولا أتهرب من الإجابة، لكن لا يمكنني الإجابة عليه".

واعترف بتعقيد القضية، مشيراً إلى أن واشنطن تصنّف "حزب الله" بشكل قاطع كـ"جماعة إرهابية"، في حين أن جناحه السياسي فاز بمقاعد في البرلمان ويمثل شريحة كبيرة من الطائفة الشيعية في لبنان، إلى جانب "حركة أمل".

وقدّم باراك توصيفاً لحزب الله بأنه "يتكون من جزأين"، جناح عسكري "مدعوم من إيران" ومصنّف "كيان إرهابي"، وجناح سياسي يعمل ضمن النظام البرلماني اللبناني. وشدد على أن أي عملية لنزع سلاح "حزب الله" يجب أن تقودها الحكومة اللبنانية، وبموافقة كاملة من حزب الله نفسه.

وقال: "يجب أن تبدأ هذه العملية من مجلس الوزراء، عليهم أن يوافقوا على التفويض، وعلى حزب الله، الحزب السياسي، يجب أن يوافق على ذلك". وأضاف: "ولكن ما يقوله حزب الله هو: حسنا، نحن نفهم أن قيام لبنان موحّد أصبح ضرورة". واعتبر باراك أن سبب ذلك هو "أن سوريا موحدة بدأت تتشكل".