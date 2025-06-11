الرئيس الأرجنتيني يعلن موعد نقل سفارة بلاده الى القدس

أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي خلال كلمته في الكنيست بعد تسلمه جائزة "جينيسيس"، المعروفة باسم "نوبل اليهودية".ن السفارة الأرجنتينية في إسرائيل ستنتقل إلى القدس عام 2026.

ومن المتوقع أن يعلن مايلي عن إطلاق رحلة جوية مباشرة بين إسرائيل والأرجنتين لأول مرة منذ عام 1960 ، ونقل السفارة الأرجنتينية من هرتسليا إلى القدس.

وأكد التزام الأرجنتين تجاه إسرائيل، مضيفًا: "تؤكد حكومتنا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ونرغب في احترام الصداقة التاريخية التي تجمع شعبينا وتعزز العلاقات التجارية والدبلوماسية بيننا. لذلك، لم نتردد في إعلان حماس منظمة إرهابية".