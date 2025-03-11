ترحيب شعبي ودولي باتفاق اندماج قسد في مؤسسات الدولة السورية

ترحيب شعبي ودولي واسع باتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية، وهو الاتفاق الذي وُصف بالفرصة التاريخية لإعادة بناء سوريا موحدة. الإعلان، الذي وقّعه رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، أنهى أحد أكثر الملفات تعقيدًا في شمال شرقي البلاد، والذي كان مصدر قلق على المستويين المحلي والدولي، خصوصًا بعد المجازر التي شهدها الساحل السوري.

في خطوة مفصلية بتاريخ البلاد، وقّعت الحكومة السورية الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية اتفاقًا يقضي بدمج القوات في مؤسسات الدولة، ما اعتُبر خطوة نحو تعزيز وحدة الأراضي السورية. الاتفاق، الذي وُصف بالتاريخي، لاقى أصداء إيجابية داخل سوريا وخارجها، حيث شهدت مختلف المحافظات السورية احتفالات شعبية تعبيرًا عن الفرحة بهذا الإنجاز الوطني.

وفي ظل هذه التطورات، تبرز محافظة السويداء كإحدى المناطق المرشحة للانضمام إلى هذا المسار، خاصة بعد الاتفاق الذي تم قبل أسبوعين بين وزارة الدفاع السورية وأبناء المحافظة، والذي يقضي بإدارة الكوادر العسكرية والأمنية المحلية للمحافظة، بينما تتولى حكومة دمشق الدعم اللوجستي والإشراف المباشر.

وبناءً على الاتفاق الجديد مع قوات سوريا الديمقراطية، ستتولى الحكومة السورية إدارة الموارد في المنطقة، بالإضافة إلى الإشراف على السجون والمعابر والحدود. كما يُتوقع أن يتم إرسال نحو ثلاثين ألف مقاتل من قوات قسد إلى الساحل السوري، ليحلّوا محل الفصائل المتهمة بارتكاب مجازر هناك، في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار وتعزيز سيادة الدولة.