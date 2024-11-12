نتنياهو في رسالة إلى الشعب الايراني: " الهجوم على إسرائيل كلف جيوبكم 2.3 مليار دولار"

نشر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء اليوم رسالة إلى الشعب الإيراني - بعد أسابيع قليلة فقط من مقطع الفيديو السابق الذي توجه فيه الى الشعب الإيراني أيضا – واستعرض نتنياهو في الفيديو الثمن الباهظ الذي يدفعه المواطنون مقابل الحرب ضد إسرائيل وأكد: "لا تفعلوا ذلك، لا تفقدوا الأمل، لا تدعوا أحلامكم تموت."

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وبحسب نتنياهو، إذا كان هناك شيء واحد يخشاه النظام الإيراني أكثر من إسرائيل، فهو "أنتم أيها الشعب الإيراني"، وقال إن الهجوم الصاروخي الذي تسبب في "أضرار هامشية لإسرائيل" كلف دافعي الضرائب الايرانيين 2.3 مليار دولار" هذا هو المبلغ الذي أهدروه من أموالكم الثمينة في هجمات غير مثمرة".

وتابع "أريدكم أن تتخيلوا كيف يمكن أن تبدو حياتكم مختلفة لو أصبحت إيران حرة. يمكنكم التعبير عن رأيك دون خوف. يمكنكم إلقاء نكتة دون أن تتساءلوا عما إذا كان سيتم نقلك إلى سجن إيفين. أغمضوا أعينكم وتخيلوا وجوه أطفالكم - أرواح جميلة وطاهرة. فكروا في الإمكانات اللانهائية التي كان من الممكن أن يتمتعوا بها".

"تخيلوا كيف ستكون حياة أطفالك لو تم استثمار مليارات الدولارات فيهم، بدلا من الحروب غير الضرورية التي لا يمكن الفوز بها. وسوف يتلقون تعليما على مستوى عالمي. سوف تحصلون على طرق جميلة، ومستشفيات متطورة، ومياه نظيفة".

تمتلك إسرائيل أنظمة تحلية المياه الأكثر تقدماً في العالم، وسيكون من دواعي سرورها المساعدة في إعادة بناء البنية التحتية للمياه المنهارة في إيران. هذه - وأشياء أخرى كثيرة - هي أشياء كان من الممكن أن تحصلوا عليها."

وصرح نتنياهو أن أي هجوم آخر على إسرائيل لن يؤدي إلا إلى إيذاء إيران، وذلك على خلفية التقارير عن استعدادات النظام لهجوم محتمل: "لكن هناك أيضًا أخبار جيدة. وكل يوم يضعف هذا النظام. كل يوم، إسرائيل تزداد قوة. لم يشهد العالم سوى جزء صغير من قوتنا".

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية "أسمع الهمسات: المرأة، الحياة، الحرية"، في إشارة إلى شعار المعارضة. "لا تفقدوا الأمل. واعلموا أن إسرائيل وغيرها في العالم الحر يقفون إلى جانبكم. وليس لدي شك في أن اليوم سيأتي في طهران الحرة، حيث سيبني الإسرائيليون والإيرانيون مستقبلاً من الرخاء والسلام. وهذا هو المستقبل الذي تستحقه إسرائيل. وهذا هو المستقبل الذي تستحقه إيران. معًا، دعونا نجعل هذا الحلم الجميل حقيقة."