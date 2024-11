نتنياهو في رسالة إلى الشعب الايراني: " الهجوم على إسرائيل كلف جيوبكم 2.3 مليار دولار"

نشر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء اليوم رسالة إلى الشعب الإيراني - بعد أسابيع قليلة فقط من مقطع الفيديو السابق الذي توجه فيه الى الشعب الإيراني أيضا – واستعرض نتنياهو في الفيديو الثمن الباهظ الذي يدفعه المواطنون مقابل الحرب ضد إسرائيل وأكد: "لا تفعلوا ذلك، لا تفقدوا الأمل، لا تدعوا أحلامكم تموت."

