أجلت السفارة الأمريكية في لبنان اليوم عشرات موظفيها عبر مطار بيروت الدولي كإجراء احترازي على خلفية التطورات الإقليمية المتصاعدة، وفقًا لما أفاد به قناة LBC اللبنانية.

في الوقت نفسه، من المقرر أن تُجرى الجولة الثالثة من مفاوضات إيران–الولايات المتحدة يوم الخميس في جنيف، بحضور المبعوث الأمريكي ستيف وويتكوف، في محاولة لإتاحة فرصة أخيرة للتوصل إلى اتفاق نووي، بحسب تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

صحف أمريكية، بما في ذلك نيويورك تايمز، أشارت إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب يبحث سيناريوهات متعددة، تشمل ضربة محدودة لإظهار الجدية، أو هجوم أوسع في حال فشل المفاوضات. كما يدرس البيت الأبيض مقترحًا يسمح لإيران بتخصيب كمية محدودة من اليورانيوم لأغراض طبية، بما يحفظ حقوقها النووية المدنية ويمنع الأغراض العسكرية.

الرئيس ترامب شدد في تصريحات سابقة على أن إيران لا يمكن أن تمتلك أسلحة نووية، وأنه يجب التوصل إلى اتفاق جوهري خلال عشرة أيام، محذرًا من اتخاذ خطوات إضافية في حال فشل المفاوضات