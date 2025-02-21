قائد شرطة تل أبيب يلقي مسؤولية التقصير على الشاباك والجيش، ومعلومات إضافية عن العبوات في بات يام

زرعت خمسة عبوات ناسفة في حافلات وانفجرت ثلاث منها الليلة الماضية (الخميس) عندما كانت خالية من الناس في منطقة مدينة بات يام وسط إسرائيل – ولم تقع إصابات في الحادث. وكتب على إحدى العبوات التي لم تنفجر عبارة "انتقام من مخيم طولكرم ". رغم صدور بيان يربط حركة حماس ، لكنها لم تعترف بالأمر.

وكانت كل عبوة ناسفة تحتوي على ما يقرب من 5 كيلوغرام من المواد المتفجرة، ويظهر الضرر المحتمل من خلال مقاطع الفيديو التي تظهر فيها النيران مشتعلة في الحافلات، ويظهر تحليل العبوة أنها تم إعدادها في أراضي الضفة الغربية، وتم وضع ساعة توقيت على كل عبوة بهدف تفجيرها جميعا بوقت واحد، ويبدو وقوع خلل في الجهاز أدى الى انفجار مبكر للمتفجرات.

التقييمات عموما في إسرائيل أنه منع هجوم واسع. ويبدو ان المنفذين وجدوا بموقف الباصات مكانا سهلا نظرا لمستوى الحراسة المنخفض وهو مكان مكتظ بالناس.

من جانبه صرح قائد منطقة تل أبيب في الشرطة الإسرائيلية حاييم سرغروف، الذي وصل الى موقع الانفجار والذي قال إن :"العبوات كانت مع ساعة توقيت" ويبدو انها وفقا له من الضفة الغربية وذكرت انه كتابة عليها .وتنصل سرغروف من المسؤولية موجها إصبع الاتهام الى الشاباك والجيش الإسرائيلي "يجب القيام بترتيب بالوظائف- الجيش الإسرائيلي يمنع الدخول، الشاباك يمنع العمليات والشرطة تعالج الأمر عندما يحدث". وأفيد ان الشرطة اعتقلت مشتبها واحدا حتى الآن.