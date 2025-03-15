فلسطينيون يعلنون عن مقتل 9 أشخاص في غارة إسرائيلية على خلية تدير مسيرة شمال غزة

أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن "غارة استهدفت خلية إرهابية غزية في بيت لاهيا"؛ وذكرت مصادر فلسطينية أن "تسعة أشخاص على الأقل قُتلوا في هذه الغارة".

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان، أن "الحادث بدأ بتحديد هوية إرهابيين اثنين كانا يشغلان طائرة مسيرة شكلت تهديدًا لقوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة".

وبعد القضاء على المسلحين اللذين استُهدفا بغارة دقيقة، "جمع عدد من الإرهابيين الآخرين معدات تشغيل الطائرة المسيرة ودخلوا مركبة"، وفقًا لجيش الدفاع الإسرائيلي". ثم استُهدفت بقية الخلية بغارة إضافية.